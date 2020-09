Pioli sui cambi: "Calhanoglu voleva far gol e si è lamentato, ma c'è rispetto e nessun problema"

Al termine di Milan-Bologna, intervistato da Milan TV, mister Stefano Pioli ha parlato di Hakan Calhanoglu che al momento della sostituzione si è lamentato della scelta dell'allenatore perché voleva rimanere in campo per fare gol: "Anche Hakan stasera si è lamentato perché è uscito, tutti i grandi giocatori vogliono far gol. Poi però c’è l’allenatore che deve prendere le decisioni. Quando c’è rispetto però va bene tutto, non c’è problema”.