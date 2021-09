Pioli sul girone: "Non penso che ci saranno partite abbordabili. Le avversarie sono molto competitive"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Milan, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui la difficoltà del gruppo. Queste le sue parole: "Non penso che ci saranno partite abbordabili. Il girone è molto difficile, le avversarie sono molto competitive e giocano in Europa tutte da tempo. Però noi vogliamo iniziare a scrivere la nostra storia da domani. Come ha detto Kjaer: grandissimo rispetto, ma anche grandissima convinzione".