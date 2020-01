Pioli sul Milan: "Champions? Serviranno tempo e innesti importanti"

C’era una volta il grande Milan, che dominava in Europa e nel Mondo. Una squadra piena di fuoriclasse, sempre protagonista in Champions. Ma quanto ci vorrà perché qualcuno possa riportare la Coppa dei Campioni in rossonero? "Ci vorrà tempo - ha dichiarato Stefano Pioli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - in questi anni si è cambiato molto. È una squadra che ha ancora tanti margini di crescita, che può far bene già in questo campionato. Ma dobbiamo essere consapevoli della posizione difficile dalla quale siamo ripartiti. Questa squadra, per tornare a quei livelli, nel futuro dovrà essere migliorata con degli innesti importanti".