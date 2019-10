Pioli sul Milan: "Possiamo mettere in mostra un gioco intraprendente, sono ottimista"

In conferenza stampa durante la sua presentazione come nuovo tecnico rossonero, Stefano Pioli ha dichiarato sul Milan: "Ci sono giocatori che possono risolvere le partite. Possiamo mettere in mostra un gioco intraprendente. C'è grande concorrenza, le altre squadre sono ben preparate, ma dobbiamo avere coraggio e insieme dobbiamo mettere qualcosa in più per far risaltare le nostre qualità. Sono ottimista, lotteremo per il Milan. Devono essere convinti anche i giocatori. Bisogna tenere duro nei momenti difficili, lavorare con intensità, per diventare una squadra coesa il prima possibile".