Pioli sul rinnovo: "Quando sarà il momento si farà, non ho fretta"

In merito al suo rinnovo di contratto, Stefano Pioli ha spiegato a Sky dopo Fiorentina-Milan: "Quando sarà il momento si farà. Non è mai stato un problema per me, non ho fretta. Sono deluso per stasera, ma questa sconfitta ci farà bene. Abbiamo le possibilità per fare meglio. Anche in una sconfitta ho visto una squadra che ha carattere, personalità e giocatori forti. Lotteremo fino alla fine per i primi posti".