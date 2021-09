Pioli sul turnover: "La mia idea è di mettere in campo la migliore formazione possibile partita per partita"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa sul turnover: "L'anno scorso purtroppo una certa turnazione è saltata per gli infortuni. È normale che nella mia testa ci siano idee di cambiamenti partita per partita, ho tanti giocatori forti e devo dargli la possibilità di dimostrarlo. Ci sarà bisogno, la mia idea è quella di mettere in campo la migliore formazione possibile partita per partita, che magari può essere anche la stessa tra domenica e mercoledì".