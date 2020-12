Pioli sull'acquisto di Ibra: "La trattativa è iniziata molto prima dell'Atalanta. Sapevo che era il giocatore giusto per il nostro gruppo"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui quella relativa all'acquisto di Ibrahimovic, ufficiale poco più di un anno fa. Questo il racconto della trattativa: “Era iniziata molto prima della partita con l’Atalanta. Il suo ok è arrivato nei giorni successivi a quella sconfitta ma a me Paolo, Zvone e Ricky e Gazidis mi avevano parlato di questa opzione molto prima. Ero molto, molto positivo, ovviamente. Sapevo che avevamo bisogno di questa personalità, di questa forza, di questo carisma. E quindi siamo stati pronti. Ho sempre pensato che Ibra fosse il giocatore giusto e adatto al nostro gruppo, al nostro modo di lavorare, al nostro modo di giocare e soprattutto alla nostra mentalità e nel cercare di dare una cultura del lavoro a questa squadra. Non ho mai avuto dubbi su di lui”.