Pioli sull'espulsione di Rebic: "Situazioni che non devono accadere, la pagheremo anche nelle prossime partite"

Intervistato da Milan TV nel post partita di Milan-Napoli mister Stefano Pioli ha commentato così l'espulsione di Rebic nel finale di partita: “È una sconfitta che fa male per tutto. La prestazione non è stata la migliore possibile, l’espulsione di Rebic sono situazioni che non devono accadere perché l’abbiamo pagato negli ultimi minuti e magari lo pagheremo nelle prossime partite per le giornate di squalifica. Da domani mattina si pensa alla prossima partita con grande attenzione e convinzione”.