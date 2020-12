Pioli sulla permanenza di Ibra: "Gli dissi che il nostro lavoro era appena cominciato e che non poteva finire in quel modo"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui quella relativa alla conferma di Ibrahimovic la scorsa estate. Questo il racconto della chiacchierata con lo svedese: “Il primo approccio c’è stato il giorno dopo la gara con il Sassuolo dove gli chiesi che intenzioni avesse e lui mi disse che gli mancava la famiglia. E lì per lì non ho avuto subito una reazione importante. Ho incassato e ho pensato che conveniva lasciarlo sereno. Zlatan ho imparato a conoscerlo e ho capito che ci sono dei momenti in cui va lasciato solo. Tornando a casa pensavo che non fosse giusto quello che stava succedendo e il giorno dopo ho preso Zlatan e gli ho detto che non mi era piaciuto l’incontro del giorno prima. Gli dissi che il nostro lavoro insieme era appena cominciato e che avevamo fatto tanto, che aveva dimostrato di essere ancora un campione e che non poteva finire in quel modo e che sia io sia la società avremmo fatto di tutto per trattenerlo”.