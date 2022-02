Pioli: "Theo? Può puntare al massimo e può essere decisivo"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Theo Hernandez: "E' cresciuto a livello di maturità sicuramente, è normale in un percorso di un giocatore giovane. Le sue ultime partite dal punto di vista difensivo sono state tra le migliori sotto il punto difensivo. Può puntare al massimo e può essere decisivo. Ha le capacità per mettere in risalto le sue qualità anche domani".