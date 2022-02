Pioli: "Tomori titolare? Difficile possa avere un minutaggio non limitato dopo tre settimane di assenza"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulle condizioni di Fikayo Tomori: "Da cosa dipende se giocherà dall'inizio oppure no? Dipende dal fatto che ha fatto un allenamento e mezzo non completo con noi, è difficile che possa avere un minutaggio non limitato dopo 3 settimane d'assenza. L'operazione è andata bene, il ginocchio non si è mai gonfiato, è merito suo che ha lavorato tantissimo per ritrovare subito tono muscolare. La scelta per domani sarà sul capire quanto minutaggio può avere a disposizione".