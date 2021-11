Pioli verso il derby: "I segnali da oggi sono positivi, abbiamo il tempo per recuperare"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a Amazon Prime Video nel post Milan-Porto in vista del derby: "I segnali sono positivi, la squadra sta bene e siamo dispiaciuti: volevamo la prima vittoria. Abbiamo il tempo per recupare: il derby ti dà energia e carica. Sarà una partita molto difficile: l'Inter è la favorita per il campionato. Sarà una partita di alto livello e abbiamo la possibilità di giocarla. Ora vado a vedere la partita dell'Inter".