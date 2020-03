Pistocchi: "Boban non ha lavorato bene. Rangnick è un ottimo prospetto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Maurizio Pistocchi, celebre giornalista, ha parlato di Rangnick e di Boban. Questa la domanda e la risposta:

Che ne pensi di Rangnick, avvicinato al Milan?

"Io penso che un dipendente come è Boban non possa permettersi di rivolgersi nel modo in cui si è rivolto verso la proprietà. Non è un comportamento serio. la gestione del Milan di quest'anno, prima con il progetto Giampaolo, poi allontanato, e poi con Pioli, che non ha fatto molto meglio di Giampaolo, è la definizione di un lavoro fatto non bene. Rangnick è un ottimo allenatore e un prospetto per costruire il nuovo Milan".