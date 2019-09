Plastino sul Milan: "Sono convinto che Giampaolo tornerà al tridente"

Michele Plastino, intervenuto a Radio Sportiva, ha dichiarato sul Milan di Giampaolo: "Esagerate le critiche al Milan dopo Udine, ma non è tutto oro quello che luccica dopo la vittoria con il Brescia. Penso che sia giusto lasciar lavorare Giampaolo in questo momento. Il Milan per ora lo metto subito dietro le grandi, ma è indecifrabile. Rebic non sposta gli equilibri, io sono ancora convinto che Giampaolo tornerà al tridente".