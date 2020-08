Pobega: "Mi sento pronto per la Serie A. Milan? Ci tenevo ad avere questa opportunità"

Tommaso Pobega, intervistato da Il Piccolo, ha commentato così il suo ritorno al Milan dopo l'ottima stagione in Serie B con la maglia del Pordenone: "Desideravo fortissimamente poter aver a disposizione questa opportunità. Me la vivo come una bella chance: ora starà a me dimostrare quello che so fare. Me la giocherò. La concorrenza è enorme, ma ci tenevo ad avere questa opportunità. Di sicuro posso dire una cosa: mi sento pronto per la Serie A".