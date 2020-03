Pochesci: "Milan, per la porta punta su Plizzari"

Ai microfoni di TMW Radio, Sandro Pochesci ha parlato così del futuro della porta del Milan: "Ci sono tanti portieri giovani. Ho avuto Plizzari a Terni, punterei su un altro giovane come lui se fossi in loro. Plizzari era in prospettiva anche meglio di lui. Ora però il Milan mi sembra una squadra di seconda fascia. A livello di cuore, da milanista, vorrei che rimanesse, ma se fossi in lui andrei in Premier".