Pochesci sul Milan: "Certe cose non devono accadere, è una gestione da dilettanti"

Mister Sandro Pochesci, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così il momento del Milan: "Certe cose non devono accadere, soprattutto in un club così importante. Non si possono fare queste figure. Boban non c'entra nulla, è un dipendente. E' una gestione da dilettanti. Con questo, il Milan è fuori da tutti i giochi. Queste cose fanno male a chi allena ma soprattutto ai calciatori".