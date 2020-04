Pordenone, Tesser: "Pobega-Milan? Andare subito in una big è complicato"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’allenatore del Pordenone, Attilio Tesser, ha parlato così di Tommaso Pobega, centrocampista che gioca nella sua squadra il cui cartellino è però di proprietà del Milan: "È un ragazzo con grandi qualità e può fare una bella carriera. Non lo dico perché è un mio giocatore: per lui ogni allenamento è la partita, ha voglia di migliorarsi. E nel giro di poco troverà collocazione in un club di buon livello. Deve ancora crescere, ha tutti i mezzi per fare bene. Però... andare subito in una big è complicato. Guardate Locatelli, che all’inizio ha sofferto e poi al Sassuolo ha trovato il giusto ambiente per proiettarsi verso una grande carriera”.