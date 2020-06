Pres. Olympique Marsiglia: "Payet, Thauvin e Mandanda non sono in vendita"

Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha parlato così a Europe 1 del futuro di alcuni suoi giocatori, tra cui anche Florian Thauvin che è stato accostato anche al Milan nei giorni scorsi: "Il nostro obiettivo è rimanere il più competitivi possibile. Se le stelle dell'OM Payet, Thauvin e Mandanda sono in vendita? No, non ci sono saldi presso l'OM. Per 4 anni, c'è stato il desiderio di investire in modo massiccio. Non abbiamo fatto tutto bene, ma ci sono anche dei successi. Il club è tornato ai massimi livelli del calcio francese. Dopo 3 anni, siamo tornati in Champions League. Se Thauvin, Mandanda e Payet saranno in rosa anche nella prossima stagione? Certo. Il nostro desiderio è di rimanere il più competitivi possibile, ma su una base economica sostenibile".