Primavera, Giunti a MN: "Così ho conquistato la squadra. Esordio Maldini jr? Ecco cosa gli dissi..."

Federico Giunti, attuale allenatore della Primavera del Milan, si è concesso ai microfoni di MilanNews.it. Tra gli argomenti trattati, abbiamo parlato della sua ricetta segreta per entrare nella testa dei suoi giocatori e della soddisfazione per l'esordio di Daniel Maldini in prima squadra: "Il fatto di dover tornare immediatamente nella categoria superiore ha responsabilizzato tanto i ragazzi. Ci sarebbe potuta essere un pò di presunzione e superficialità nell'affrontare questo campionato, invece hanno capito che non sarebbe bastato mettere in campo solo le nostre capacità tecniche, peraltro alte per questo campionato, ma che sarebbe servito anche e soprattutto dare il massimo in ogni situazione, in termini di intensità e cattiveria calcistica. L'averlo ricordato loro in ogni santo momento mi ha permesso evidentemente di conquistarli. Credo che l'obiettivo principale per chi allena i giovani sia metterli nelle condizioni di farsi trovare pronti, sia a livello tecnico, sia fisico, sia mentale, per quando inizieranno a confrontarsi con il mondo dei grandi. Con Mister Pioli c'è stata collaborazione e confronto continui, siamo stati orgogliosi che grazie a lui e al suo staff diversi nostri ragazzi abbiano avuto l'opportunità di allenarsi con la prima squadra. Il frutto di tutto questo lavoro è chiaramente l'esordio di Daniel, ma sono convinto che ci siano anche altri prospetti che potranno togliersi la stessa soddisfazione. Che consigli gli ho dato prima del debutto? Quello che ho sempre detto a tutti i miei ragazzi che hanno avuto nel corso della stagione la fortuna di poter essere aggregati alla prima squadra: cercare di fare le cose con personalità e senza alcun timore".

