Primavera, Haidara: "Era fondamentale vincere, aspettavo da tanto questo gol"

Sieha Haidara, giocatore della Primavera rossonera, ha commentato così ad acmilan.com la prestazione del Milan e il suo gol contro l'Udinese: "Era importante vincere, vogliamo lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo giocato con grande grinta e voglia, si vedeva in campo che eravamo uniti. Aspettavo da tanto questo gol, è stato un bellissimo momento, sono andato subito ad abbracciare il mister. Ora dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo aumentare i ritmi per raggiungere il nostro obiettivo".