RAI - Gattuso: "Siamo una squadra vera, ma ora testa subito all'Empoli"

Dopo la vittoria conquistata contro l'Atalanta, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Il merito è della squadra, siamo stati anche fortunati, fare gol alla fine ci ha aiutato, ma nel secondo tempo abbiamo fatto una grande gara. Siamo stati bravi a tenere botta con grande qualità, Calhanoglu ha ritrovato il gol e sono molto molto contento. Il Milan ha gestito la gara in maniera importante? Siamo stati bravi a lavorare con gli esterni che si sono sacrificati, il segreto è là, siamo compatti, una squadra vera e ci sta aiutando il sacrificio di tutti. Paquetà? Ogni tanto quando perde palla mi arrabbio ma devo lasciarlo stare, ha qualità e non voglio bloccare il suo talento, è un piacere vederlo ed è normale perdere un pallone ogni tanto. Si può sognare qualcosa oltre il quarto posto? Noi non pensiamo a niente, dobbiamo recuperare energie e pensare all'Empoli, non dobbiamo pensare di essere diventati bravi all'improvviso, questa squadra vuole sacrificarsi e questa caratteristica non deve mancare mai fino a fine campionato".