Raiola su Donnarumma: "Avevo ragione, i tifosi dovrebbero scusarsi"

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Mino Raiola, fra le altre cose, ha parlato anche di Donnarumma, rivolgendosi ai tifosi del Milan: "Dovrebbero chiedermi scusa: Mino, avevi ragione tu. Volevo portarlo via perché non mi fidavo di quel Milan, come non mi fidavo dell’Inter di Thohir, e ditemi se non avevo ragione. Sarò poco romantico e politicamente scorretto, ma il mio scopo è massimizzare la carriera dei miei giocatori. Mi chiedo sempre: “cosa farei se fosse mio figlio?” I soldi sono solo l’ultimo step".