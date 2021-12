Rangnick: "Lo United non si può rifiutare. CR7? Mai visto uno così in forma a 36 anni"

Conferenza stampa di presentazione per Ralf Rangnick, nuovo tecnico del Manchester United. Sarà un incarico fino al termine della stagione per der Professor, che dalla stagione 2022/23 sarà consulente del club: "Quando un club come il Manchester United ti contatta per un ruolo del genere, non puoi assolutamente rifiutare" ha dichiarato. E circa l'eventuale possibilità di allenare anche dopo giugno ha precisato: "Gli accordi sono chiari e parliamo di un incarico per sei mesi. Non abbiamo parlato del dopo ma se ne parleranno con me vedremo. Se poi le cose dovessero andare bene potrei suggerire di fare quel che ho fatto a Lipsia, ossia di andare avanti per un altr'anno, ma è tutto un discorso ipotetico". Su Cristiano Ronaldo: "Non ho mai visto nessuno così in forma a 36 anni".