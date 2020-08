Rangnick: "Mi chiedo se il Milan è contento dei risultati in rapporto agli investimenti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick ha parlato anche di Paolo Maldini, il quale aveva dedicato al tedesco pensieri tutt’altro che positivi: "Nella vita - ha affermato il professore - una delle mie regole è: non parlare di chi non conosci personalmente. E da parte mia non è mai stata detta mezza parola sul Milan, mai. Posso parlare di Maldini ex giocatore: è stato straordinario, una leggenda vera e propria. Ma non posso dire lo stesso da direttore sportivo: semplicemente, non lo conosco in questo ruolo. Da esterno ci si può chiedere se la proprietà è contenta dei risultati in rapporto al denaro investito negli ultimi anni. Io causa del divorzio tra Zvone e il Milan? Dovete chiedere a chi rappresenta il club".