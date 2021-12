Rangnick: "Se prendi un non vaccinato devi essere consapevole che possa essere spesso out"

Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato in conferenza stampa della possibilità che il mercato possa essere condizionato dallo status vaccinale dei calciatori seguiti spiegando che sarà una delle valutazioni che verranno fatte prima di acquistare un giocatore: "Si, il vaccino sarà preso in considerazione. Capisco benissimo ciò che ha detto Jurgen (Klopp NdR). Se ingaggi un giocatore sapendo che non è vaccinato allora devi essere consapevole che questi potrebbe non essere disponibile per diverso tempo, non solo per 10 giorni, ma regolarmente in questo periodo di pandemia".