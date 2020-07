Rebic esalta Ibrahimovic: "È un leader, c’è bisogno di lui"

Dalle colonne di SportWeek, l’attaccante rossonero, Ante Rebic, ha speso parole d’elogio per il compagno di squadra nonché collega di reparto, Zlatan Ibrahimovic: "Il mio ruolo preferito? Giocare con uno come Ibra, che prende la palla di testa e mi apre spazi. L’anno scorso all’Eintracht abbiamo fatto bene perché io attaccavo la profondità, Jovic faceva gol e Haller vinceva tutti i duelli aerei. Io sapevo che Haller l’avrebbe presa di testa e mi buttavo dentro. Così succede oggi con Ibra. C’è bisogno di lui, è un leader. Prima della Juve ci diceva: “Farò vedere agli juventini come si gioca al calcio”. Era il suo modo per caricarci. Anche Begovic, Kjaer... Giocatori maturi che sanno come calmarti o spronarti. Ibra ha portato tanto a tutti. Però, quando lui dice qualcosa, molti stanno zitti. Se invece io non la penso come lui, glielo dico".