Reina: "Dobbiamo adattarci in fretta al sistema di gioco del mister"

Queste le parole di Pepe Reina a Milan TV sulla preparazione e sulla nuova stagione: "Bisogna mettere benzina nelle gambe e adattarsi il più presto al sistema di gioco del mister. Oltre ai risultati, durante la tourneée, bisogna guardare alle prestazioni in vista dell'inizio del campionato. Dobbiamo avere la fame giusta per crescere e per lottare per i nostri obiettivi. Dobbiamo puntare a migliorarci sempre. Dobbiamo migliorarci e riprovare ad andare in Champions League. Bisogna crescere, avere fame e crescere come gruppo, individui e società".