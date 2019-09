Renzo Rosso sul derby: "Milan, l’importante è non perdere"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Renzo Rosso, patron di Diesel nonché grande tifoso rossonero, ha parlato del derby di Milano: "Torno a Inter-Milan 0 a 6 del 2001. Un’emozione che va oltre, che ricordi dentro. Come certe immagini che non cancelli: ho ancora in mente le facce degli amici tifosi che erano in tribuna con me, vicino ad Adriano Galliani. Sono ricordi davvero indelebili per un affezionato rossonero come il sottoscritto. Già pronto per questo derby: non sarà facile e anzi non voglio spingermi troppo oltre. L’Inter è davvero una grandissima squadra e ha tanta buona volontà, Conte e la sua carica agonistica in questo senso sono sempre una certezza. Dico che per il momento del mio Milan l’importante è non perdere, perché una sconfitta nel derby ti condiziona di più. E per il resto dico che mi va bene tutto. All’esordio la squadra ha dimostrato di doversi ancora assestare e questo derby arriva molto presto. Per il resto, inutile ripetere che questa è una partita che fa storia a sé".