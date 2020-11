Repice a MN: "Rinnovo di Ibra ora? Sarebbe un atto di fiducia"

Francesco Repice, giornalista di Radio Rai, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della possibilità che il Milan rinnovi il contratto a Zlatan Ibrahimovic già nelle prossime settimane: "Secondo me sarebbe un atto di fiducia. La frase che ha detto ieri Zlatan nel post partita, per me significava questo: se tu Maldini mi chiami e mi fai rinnovare, io ti faccio una stagione come ho fatto da gennaio in poi, mettendoci tutto lo spirito possibile. Se mi chiama un altro club non lo faccio, perchè non me ne frega nulla. Quelli come lui vanno oltre i soldi. Vuole giustamente essere pagato perchè è il suo mestiere, ma credo che la richiesta di 7 milioni di euro in estate sia stata fatta per una questione di principio. Riteneva di valere quella cifra e ha chiesto, e ottenuto, quella cifra".

Clicca QUI per leggere la nostra intervista integrale!