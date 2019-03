Riccio a Sky: "Non sorpresi della tenuta di Biglia, Baka aveva bisogno di rifiatare. Paquetà? Volevamo farlo riposare oggi"

Luigi Riccio è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Chievo-Milan.

Su Gattuso assente in intervista: "E' stato allontanato, abbiamo scelto così, sono episodi di campo, si sono chiariti subito".

Sulla stagione: "Ci sono dei momenti in cui bisogna ottenere punti in maniera meno pulita, meno brillante. Il Chievo ci ha impedito di fare quello che volevamo".

Su Biglia: "Non siamo sorpresi della tenuta di Biglia, sappiamo come si allena, abbiamo visto con quanta passione voleva recuperare. Questi sono bei problemi, Bakayoko aveva bisogno di rifiatare, anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Siamo contenti di avere due giocatori forti".

Su chi in panchina al derby: "Speriamo ci sia Gattuso, è sempre un valore aggiunto per noi".

Sulla partenza della manovra: "Abbiamo un portiere che conosce il calcio, vede il gioco, gli smarcamenti sono fatti in maniera giusta, non sempre lo facciamo con continuità. L'obiettivo è arrivare in avanti con pulizia di passaggio e qualità".

Su Paquetà: "L'idea era di farlo riposare nella partita di oggi, ma l'assenza di Calhanoglu in mezzo alla settimana ci ha impedito di farlo riposare. L'alternativa era giocare con due centrocampisti con Castillejo a ridosso della punta".

Sul derby e la classifica: "Tutti noi volevamo arrivare a questa partita con questo tipo di classifica, conosciamo le difficoltà del derby, ci prepararemo in questa settimana per arrivare al top. Il derby è una partita particolare anche per Gattuso, sa cosa significa un derby ma la gestisce bene".