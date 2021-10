Ricky Tognazzi: "I fischi a Donnarumma non sono paragonabili al razzismo"

Ricky Tognazzi, attore e noto tifoso rossonero, si è così espresso al Corriere della Sera sui fischi a Donnarumma di ieri sera durante Italia-Spagna a San Siro: "Ha assunto più i contorni di un delitto passionale, ora tolto dal codice penale. Credo che il comportamento della gente di mercoledì sera sia frutto della lacerazione che il suo addio al Milan ha provocato. Gli animi dei tifosi erano infuocati, e come era prevedibile la razionalità e la lucidità sono venute meno. Il paragone con i cori razzisti a Koulibaly? Il razzismo è una piaga vergognosa che va estirpata ma nulla c’entra con quanto è accaduto con Donnarumma per il quale entrano in gioco altri sentimenti. Il mondo delle curve lo conosco bene per aver girato il film Ultrà negli anni Novanta sul fenomeno. Con il tifoso preso singolarmente è possibile parlare, scherzare. Inserito in un contesto di gruppo e incontrato prima di una trasferta si imbruttisce collettivamente. All’epoca avevo fatto infuriare tutte o quasi le tifoserie d’Italia per aver svelato aspetti intimi del loro mondo".