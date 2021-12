Rigore Empoli-Milan, Marelli: "Simile a Danilo in Juve-Fiorentina, non c'è rigore"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha sostenuto durante la diretta di Empoli-Milan di non essere assolutamente d'accordo con il rigore assegnato, dopo controllo al VAR, da Di Bello per tocco di mani in area di Bakayoko; secondo l'ex arbitro, "la dinamica dell'azione è molto simile a quella del possibile rigore (poi non assegnato, ndr) in Juventus-Fiorentina per fallo di mani molto simile di Danilo: Bakayoko non aumenta il volume, non è rigore".