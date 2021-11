Rinnovo Pioli, Gazidis: "Sono orgoglioso che sia il nostro allenatore"

L'Amministratore Delegato Ivan Gazidis ha dichiarato dopo il rinnovo di Stefano Pioli: "Sono molto felice di continuare il percorso di crescita del nostro Club insieme a Stefano - riporta il sito ufficiale rossonero -. Per il Milan non devono essere importanti solo i risultati che raggiungiamo, ma anche come li otteniamo. Stefano esprime perfettamente l'approccio al calcio moderno, emozionante e innovativo che vogliamo, e incarna anche lo stile e i valori del Club, nel modo in cui ci rappresenta pubblicamente e per l'attenzione che ha per tutte le persone che lo circondano. Sono orgoglioso che Stefano Pioli sia il nostro allenatore e sono entusiasta per il futuro, insieme".