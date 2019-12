Rivera sul Milan: "C’è qualcosa che non quadra e che preoccupa"

In occasione dei 120 anni del Milan, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il grande Gianni Rivera. Nel corso della chiacchierata, l’ex fuoriclasse rossonero ha parlato anche dell’attuale situazione del club e delle difficoltà di Piatek: "Bisogna dire che fare il centravanti di questo Milan non dev’essere facile. La squadra sta rendendo al di sotto del suo valore e quando accade questo di solito dipende da una situazione societaria incerta, che si ripercuote sul rendimento in campo. C’è qualcosa di poco chiaro, indubbiamente, nei rapporti tra le varie componenti. Non conosco la situazione reale e le strategie, però qualcosa che non quadra, che preoccupa, esiste".