Rizzoli: "Gli arbitri devono andare al Var solo per errori chiari, per questo motivo non vanno a rivedere tutte le azioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Nicola Rizzoli ha parlato di tanti temi legati alla ripresa e al Var. Queste le sue parole sul perchè gli arbitri non si affidino sempre alla moviola in campo:

Perché gli arbitri non vanno a rivedere gli episodi dubbi?

"La cosa da dire è che guardando le statistiche, i numeri, si capisce che non essendo il calcio una scienza i dubbi resteranno sempre. Si dovrebbe magari andare a rivedere troppe azioni. Sul protocollo c'è scritto di andare a rivedere gli errori chiari ed evidenti, per questo motivo non sempre gli arbitri vanno a rivedere le azioni".