RMC SPORT - Adailton: "Piatek ha tanta fame di fare bene. Paquetà? Ha grandi colpi"

Adailton, ex attaccante di Verona e Bologna, ha parlato così a RMC Sport di Piatek, di Milan-Napoli e di Paquetà: "Per Piatek è un'occasione importantissima e unica. Arriverà con tanta fame di fare bene e porterà entusiasmo nello spogliatoio del Milan. Milan-Napoli? Sarà difficile per i rossoneri, il Napoli è di altissimo livello. Paquetà? Ha grandi colpi".