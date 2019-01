RMC SPORT - Bastianelli: "Higuain andrà via. Il Milan uscirebbe dal mercato invernale rinforzato se prendesse Piatek"

Patrick Bastianelli, operatore di mercato, è intervenuto sulle frequenze di Rmc Sport, durante il Live Show. Ecco le sue parole riguardanti il Milan:

Su Higuain

"Andrà via, è nell’interesse di tutti e andrà al Chelsea. Sarà positivo per il Milan, per la Juve e sono convinto che Leonardo troverà il sostituto adeguato, magari Piatek, che può essere il giocatore giusto per il futuro del Milan. Stasera per me aveva davvero la febbre, perché era anche nel suo interesse giocare e vincere. Gattuso lo ha fatto entrare anche se non al 100%".

Sulle trattative Higuain e Piatek

"Non è un’operazione semplice, ma andrà a buon fine. Il Milan ora è sotto il FFP, ossia vincoli rigidi sul mercato. Un acquisto importante è stato già fatto, ossia Paquetà e il Milan ha le mani legati per operare ora. Ma sono convinto che stanno lavorando su diverse soluzioni, per trovare la formula giusta del trasferimento di Higuain. E sono sicuro che Piatek sia il profilo giusto, è un investimento per il futuro".

Sul calciomercato invernale

"Non è come quello di agosto, ma credo che se dovesse andare in porto l’operazione Piatek, il Milan ne uscirà rafforzato. Lui e Paquetà possono essere due colpi importanti per il futuro".