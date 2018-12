RMC SPORT - Beneforti su Bologna-Milan: "I rossoneri avranno più pressione, ma hanno anche più qualità"

Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport, ha parlato così della sfida di questa sera del Milan in casa del Bologna: "Il Milan ha più pressione sì, ma ha anche più qualità. Un pareggio sarebbe tanta roba per il Bologna ma se l'andazzo è questo, con i giocatori rossoblù che ogni settimana fanno tanti errori individuali, cosa potrò mai aspettarmi? I rossoneri creeranno almeno 3-4 occasioni da gol, anche se spero che il Bologna sia illuminato sulla via di San Luca".