RMC SPORT - Birindelli: "Scambio Icardi-Dybala? Di clamoroso ormai non c’è più niente, abbiamo visto anche Bonucci passare dal Milan alla Juventus"

Nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto l’ex bianconero Alessandro Birindelli per analizzare il momento della Juventus e sul possibile scambio Dybala-Salah ha dichiarato: “Di clamoroso ormai non c’è più niente, abbiamo visto di tutto dopo Cristiano Ronaldo, che sembrava una cosa impensabile. Abbiamo visto anche Bonucci passare dal Milan alla Juventus. Dobbiamo abituarci a questo tipo di mercato. Sicuramente è una cosa molto suggestiva, ma se vado a vedere i due giocatori e in che struttura di squadra sono vedo abbastanza incompatibile uno scambio tra Salah e Dybala, per come intende il calcio Klopp. Sono due grandi campioni, ma per il gioco che fa Klopp non ce lo vedo. Sono diversi e con caratteristiche diverse. Se mai dovesse avvenire questo scambio ci sarebbe anche qualche cambio dal punto di vista tattico. Salah è uno di movimento negli ultimi 20-25 metri e ha queste grandi folate quando parte palla al piede, Dybala predilige la palla sui piedi, andare alla conclusione vicino alla porta. La vedo difficile, a meno che la Juventus non stia pensando a un cambio”.