RMC SPORT - Camolese: "Milan da terzo posto? Serve che si fermi chi sta davanti e continuità, aspetto non facile in Serie A"

Giancarlo Camolese, ex giocatore della Lazio oggi allenatore, a RMC Sport Live Show ha parlato delle possibilità del Milan di arrivare al terzo posto: "Gattuso è stato molto bravo ed è stata brava anche la società che ha corretto la squadra a gennaio con un centravanti forte come Piatek e un giovane destinato a crescere come Paquetà. Adesso per guardare oltre il quarto posto servono delle battute a vuoto di chi sta davanti e il Milan poi deve avere continuità, aspetto non facile in Serie A".