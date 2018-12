RMC SPORT - Carmignani: "Donnarumma il portiere più forte in circolazione"

Pietro Carmignani, ex portiere di Juventus, Fiorentina e Napoli, a RMC Sport Live Show: "Olsen? Può succedere a tutti. Trovatemi un portiere a cui non sia mai successo. Sicuramente per Olsen non sarà il primo errore in carriera e sa che fa parte del gioco. Non è una questione tecnica perché è una palla che chiunque avrebbe fermato. E' stato un calo di concentrazione. Capita ma non fa parte del bagaglio tecnico di Olsen".

Da ex portiere della Fiorentina che pensi di Lafont?

"Si vede che ha grosse potenzialità. Naturale che essendo giovane deve ancora plasmarsi al meglio. Ha tutto per diventare un numero uno nel suo ruolo".

Cos'è cambiato nel ruolo del portiere rispetto a quando giocavi te?

"Il portiere di oggi non esce più, è ancorato alla linea di porta. Non rischiano niente, una volta quando prendevi gol nell'area piccola di testa ti criticavano molto. Oggi il portiere ha altre qualità rispetto a noi. Donnarumma potenzialmente è il portiere più forte che c'è in giro".