RMC SPORT - Cerruti: "Borini per Çalhanoglu e Paquetá vicino a Piatek, così risolvi il problema gol"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi rossoneri: "Il Milan ha fatto benissimo ma ha sfruttato i problemi dell'Inter che ha avuto un crollo altrimenti i nerazzurri sarebbero ancora avanti. Il Milan contro il Sassuolo ha manifestato tutti i suoi problemi, il Sassuolo non meritava di perdere. Serve tanta umiltà perché c'è da sudare per arrivare in Champions League e Gattuso dovrebbe mettere Borini al posto di Calhanoglu e avanzare Paquetà più vicino a Piatek. Così il Milan potrebbe fare meglio e risolvere i problemi del gol. Montolivo è un grande esempio di serietà per tutti. E' stato degradato per dare la fascia a Bonucci e non disse nulla. Quest'anno non ha mai giocato ma non ha mai detto nulla e la sua famiglia non ha mai fatto esternazioni di alcun tipo".