RMC SPORT - Cerruti su Milan-Empoli: "I rossoneri sono quarti e ora non possono sbagliare niente"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show, ha parlato così dell'impegno del Milan contro l'Empoli: "Il vero esame era quello di Bergamo contro l'Atalanta ma sono tutte partite importanti. L'Empoli è inferiore ma è in un buon momento e il Milan non può sottovalutare nessuno. Per il Milan essere al quarto posto è un macigno perché adesso non può sbagliare niente e non può perdere quel posto, sarebbe una delusione troppo grande. Oggi quindi il Milan non può sbagliare".