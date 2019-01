RMC SPORT - Chiarugi: "Higuain abbandonato. Intesa straordinaria tra Suso e Conti, lo spagnolo è fondamentale: con lui è un altro Milan"

Luciano Chiarugi, ex attaccante di Milan, Fiorentina e Napoli, è intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport:

Sulla gestione del Milan del caso Higuain:

"Si poteva fare meglio, la gestione non è stata esemplare. Higuain ha avuto alti e bassi sconcertanti, è un giocatore che ha bisogno di una squadra alle spalle che funzioni ma sopratutto deve credere in quello che fa la società. Si sarà sentito abbandonato dal Milan, poi le voci su Ibra e gli altri attaccanti lo avranno disturbato".

Suso è fondamentale per il Milan, la sua assenza in Supercoppa si è sentita...

"Sono d'accordo, sopratutto se analizziamo la partita di stasera. Tra Suso e Conti ho visto un'intesa straordinaria, sembravano giocare insieme da tanto. Lo spagnolo è un giocatore fondamentale, dà sempre qualcosa in più e quando non c'è in campo si vede un altro Milan".