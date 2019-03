RMC SPORT - Di Caro a MN: "Domenica mi aspetto un Milan più propositivo, sicuro e solido rispetto all'andata"

In merito al derby, Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "La gara di andata fu decisa da un gol di Icardi, che domenica non ci sarà e questo è positivo. Lautaro sta crescendo, ma non è Icardi. Mi aspetto un Milan più propositivo, sicuro e solido rispetto al match di andata. Il Milan deve essere più sicuro di sè stesso e delle sue capacità rispetto all'andata".