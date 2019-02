RMC SPORT - Fedele a MN: "Il Milan deve puntare a vincere la Coppa Italia. Piatek? E' l'attaccante giusto al posto giusto"

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan: "Quella di domani è la prima partita di un trittico importante. Si respira un'aria positiva, il Milan deve puntare a vincere la Coppa Italia".

Sulla rosa: "Il Milan sta vincendo e convincendo, quindi non credo che Gattuso farà grossi cambiamenti. Nessuna rivoluzione, Suso verrà sostituito da Castillejo e basta. Piatek non può riposare in questo momento, è l'attaccante giusto al posto giusto".

Su Rodriguez: "E' diffidato, ma si deve andare avanti così. Ci sono delle alternative come mettere Calabria a sinistra, ma mai come in questo momento bisogna cambiare il meno possibile. Bisogna andare avanti così, poi vedremo cosa succederà. Domani sarà una gara difficile. Ora ci sono tre partite e poi il derby".

Su Donnarumma: "Sono stato uno dei maggiori denigratori di Gigio quando era successo il caso rinnovo, lo avrei venduto subito, ma sono felice di essere sbagliato. Vanno fatti i complimenti a Fiori e Ragno. Gigio merita il rinnovo".