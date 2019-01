RMC SPORT - Galderisi: "Paquetá ci farà divertire ma avrà bisogno di aiuto"

Giuseppe Galderisi, allenatore del Gubbio e opinionista, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi di attualità rossonera.

Che pensi di Paquetá?

"Credo che ci farà divertire perché è un giocatore con grandi qualità. Il campionato brasiliano è molto diverso dal nostro e quindi credo che avrà bisogno di una grossa mano per calarsi a pieno nel Milan e per dare il meglio. Nella società rossonera c'è grande apertura sotto questo punto di vista quindi è il club giusto per questo. Ripeto, ci farà divertire ma avrà bisogno di un aiuto da parte di tutti".