Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato a RMC Sport Live Show: "Le grandi squadre non hanno fatto granché sul mercato anche perché la sessione invernale è funzionale soprattutto per chi non ha operato bene in estate. Tra le più blasonate quella che ha fatto i due movimenti più importanti è il Milan con Paquetà e Piatek".