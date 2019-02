RMC SPORT - Micheletti: "Piatek? Risolve i problemi immediati del Milan, ma sul mercato serve..."

Il giornalista Giorgio Micheletti è intervenuto a RMC Sport nel corso del Live Show.

Può essere Piatek il giocatore a far ritrovare il Milan?

"E' il giocatore che ti risolve i problemi immediati e può far fare risultato al Milan ma c'è bisogno di un lavoro di mercato più profondo per risolvere i problemi della squadra rossonera. Piatek rispetto a Icardi ha più frequenza di realizzazione però non so quanto in questo momento il gioco aiuti proprio Piatek a segnare".